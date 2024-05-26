Rotasyonlu Beşiktaş sezonu 6. sırada tamamladı. Hedef Avrupa Ligi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan ve Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen Beşiktaş, ligin son maçında Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Bu maç Beşiktaş açısından formaliteden başka bir şey değildi.

Serdar Topraktepe'nin çıkardığı ilk 11 de bunu net bir şekilde gösterdi.

Siyah-beyazlılar sahaya 'Ersin, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Masuaku, Chamberlain, Demir Ege, Fahri Kerem, Mustafa Hekimoğlu, Semih ve Cenk Tosun ilk 11'i ile çıktı.

Kasımpaşa ise kazanması durumunda Avrupa'ya gidecekti.

PAŞA HIZLI BAŞLADI

Yüksek tempolu başlayan maçta Kasımpaşa, henüz 5. dakikada öne geçmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın hızlı gelişen atağında Fall sağ kanattan topu altıpasa doğru çevirdi, Nuno Da Costa şutunu attı ve top ağlara gitti.

Ev sahibi, oyunu daha fazla geride kabul etti ve kontralarla gol aradı.

Beşiktaş ise rotasyonlu kadrosuyla fazla atak geliştiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA HAMLELER

Beşiktaş, ikinci yarıya değişikliklerle başladı.

Masuaku ve Zaynutdinov kenara gelirken, Emrecan Terzi ve Necip Uysal oyuna dahil oldu.

2. GOL OFSAYTA TAKILDI

Kasımpaşa, Oğulcan ile 2. golü buldu ancak ağlara giden top ogsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Yapılan VAR incelemesi sonrası Fall'ın ofsaytta olduğu belirlendi.

NET FIRSAT KAÇTI

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri ile gole yaklaştı.

Semih'in aşırtma pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fahri, şutunu çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

KASIMPAŞA 2. GOLÜ BULDU

Kasımpaşa, 61. dakikada Yasin Özcan ile farkı ikiye çıkardı.

Aytaç Kara'nın asistinde golünü atan Yasin Özcan, Kasımpaşa taraftarını sevindirdi.

TALİHSİZ SAKATLIK

Beşiktaş'ın 19'luk genç yıldızı Fahri Ay, sakatlığından dolayı maça devam edemedi ve 78. dakikada yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.

SEMİH KILIÇSOY SAHNEDE!

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un attığı gole ile 87. dakikada farkı 1'e indirdi.

Cenk Tosun'un pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla şutunu çekti ve topu ağlara yolladı.

SEZONU 6. SIRADA KAPATTI!

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilmesi sonrası ligi 6. sırada tamamladı.

Ne de olsa Türkiye Kupası'nı kazanarak istediğini aldı Beşiktaş.

Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için play-off oynayacak.

Beşiktaş için inişli çıkışlı çalkantılı bir sezon geçti.

Umarım gelecek sezon şampiyonluğa oynar Kara Kartal...