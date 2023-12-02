Flaş.. Flaş.. Seçil Erzan'ın evindeki listeden Fatih Terim ve şoförü de çıktı. Milyonlarca dolar ve 23 milyon lira çekmiş

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, fon dolandırıcılığı davasında gözaltına alınan Denizbank'ın Levent şubesi müdürü Seçil Erzan’ın evinde yapılan aramalarda yeni liste ortaya çıktı.

İki listede Erzan'ın biri dolar diğeri Türk lirası olarak aldığı ve ödediği para listesi ele geçirildi.

Listede Fatih Terim’in de isminin yer aldığı, kendisinden 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne "Ödenen miktar yazılanın çok" ibaresinin düşüldüğü görüldü.

Ayrıca Seçil Erzan’ın evinde çıkan bir işlem belgesinde, Fatih Terim’in 22 Mayıs 2020’de Denizbank’tan 23 milyon 700 bin lira ihtiyaç kredisi çektiği de listede yer aldı. Toplam 30 milyon 549 bin lira olarak yapılacak ödemesine göre aylık 1 milyon 243 bin lira taksit işlemi yapıldığı görülüyor.

Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dolar listesine göre Seçil Erzan toplamda 55 milyon 633 bin 222 dolar para toplamış. 45 milyon 59 bin 333 doları iade etmiş.

Listeye göre Fatih Terim’in şoförü Umut Algöze de 100 bin lira ödemiş, 150 bin olarak parasını almış.

Ele geçirilen bu listenin doğru olup olmadığı yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak.



