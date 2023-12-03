Fatih Terim, Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununun ardından ilk kez görüntülendi

Teknik direktör Fatih Terim, futbol dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı ‘fon’ vurgununun ardından ilk kez görüntülendi. Terim, oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen'in nikah şahidi oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Terim, Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununun ardından ilk kez görüntülendi

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığı davası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Soruşturma devam ederken başrolde yer alan isimlerden teknik direktör Fatih Terim, olayın ardından ilk kez görüntülendi.

Oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, dün akşam gerçekleşen nikah töreni ile evlendi.

Boz'un nikah şahidi meslektaşları Burak Can ve Cemre Beygüven oldu.

Evirgen'in şahitliğini ise oyuncu Özge Özpirinçci ile Fatih Terim yaptı.

Çifte nikah cüzdanını veren Fatih Terim, "İyi bir evlilik, bereketli bir evlilik, mutlu bir evlilik diliyorum. Allah sizi bir yastıkta kocatsın" dedi.

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