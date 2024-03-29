Flaş...Flaş...THY'den biletlere seçim ayarı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş...Flaş...THY'den biletlere seçim ayarı
Türk Hava Yolları, hafta sonu yapılacak yerel seçimler nedeniyle önemli bir değişikliğe imza attı. O da bilet değişiklilkeri ve iadelerle ilgili...

Türk Hava Yolları THY'den biletlerle ilgili önemli duyuru. THY hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesi biletlerinde değişiklik ve iade etmek isteyen yolculara bir dizi haklar tanındığını açıkladı.

Seçimler pazar günü...Türkiye 31 Mart günü sandık başına gidiyor.

Türk Hava Yolları (THY) yerel seçim nedeniyle belirtilen şartlara uygun olan yolcuların biletlerinde değişikliklerle ilgili olarak duyuru yaptı. Türk Hava Yolları hiç kullanılmayan biletler için ise ücretsiz iade hakkı tanındığını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, uygulama 2 Ocak 2024 ve öncesine düzenlenmiş biletler için... 24 Mart 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki THY seferlerine kayıtlı yolcuların işlemleri, ücret kuralına bakılmaksızın 15 Nisan 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve belirtilen şartlara uygun olan yolcuları kapsaması kaydıyla, ücretsiz iade yapılacak.

Kısmi olarak kullanılmış ya da seyahatin tamamlanmadığı biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak.

THY'den yapılan açıklamaya göre herhangi bir ücret farkı alınmayacak. Biletin geçerliliği 30 Nisan 2024 kadar uzatılacak.

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