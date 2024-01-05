Flaş iddia. FOX TV'nin adı değişecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney grubunun satın aldığı ve birçok dizinin ve programların yer aldığı FOX TV’nin adının değişeceği iddia edildi.

Dizi yıldızları ve kanalın yüzleri, yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya gelirken, bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu iddia edildi.

“FOX’UN YENİ İSMİ SIR GİBİ SAKLANIYOR”

Kulislerden alınan bilgilere göre kanalın isim değişikliğinin şubat ayında gerçekleşeceği iddia edilirken, gazeteci Birsen Altuntaş, "Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek" ifadelerini kullandı.