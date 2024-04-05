Florida'da korkunç kaza: Vinç metrelerce yüksekten arabanın üzerine düştü

Kaynak: İHA
Florida'da korkunç kaza: Vinç metrelerce yüksekten arabanın üzerine düştü
ABD’nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.

Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalar sırasında kullanılan çelik vincin bir kısmı yoldan geçen aracın üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle bir işçi hayatını kaybederken, üç işçinin de yaralandığı belirtildi. Ön kısmı ezilen aracın şoförü, “Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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