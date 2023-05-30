Florya yanıyor. Galatasaray taraftarı şampiyonu bekliyor

Süper Lig'de Ankara'da şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Florya Metin Oktay Tesislerinde büyük bir coşku yaşıyor.

Florya yanıyor. Galatasaray taraftarı şampiyonu bekliyor

Galatasaray, 7. dakikada Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi ile öne geçti. Ankaragücü, 16. dakikada Milson ile eşitliği sağladı. Mauro Icardi, 38. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi.
Son 5 maçta 8 gol atan ve Galatasaray'ın son 8 golünün tamamını atan Mauro Icardi, bu alanda sarı kırmızılı takımın tarihine geçmeyi başardı.
73. dakikada Barış Alper Yılmaz, 78. dakikada Sergio Oliveira'nın golleri maçın skorunu tayin etti.
23. KEZ ŞAMPİYON!
Puanını 82'ye yükselten Galatasaray, 77 puanlı Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğunu garantiledi.
Sarı kırmızılı takım, son hafta Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda ağırlayacak.

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