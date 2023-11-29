Fon vurgununda Fatih Terim'in ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Büyük vurgunda kim kazandı, kim kaybetti

Bankacı Seçil Erzan'ın kurduğu Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık davasına yeni bir listesinin girdiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fon vurgununda Fatih Terim'in ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Büyük vurgunda kim kazandı, kim kaybetti

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre fon vurgununda Bankacı Seçil Erzan'ın hazırladığı 2 ayrı liste iddianamenin ek klasörlerine girdi.

Listeye göre Erzan 45 kişiden 55 milyon 663 bin dolar almış, 45 milyon dolar da ödemiş.

Erzan'ın listesine göre fondan kazananlar ve kaybedenler şöyle:


KAZANANLAR

■ Süleyman Aslan: 1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.

■ Eski futbolcu Semih Kaya: 3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.

■ Çetin Burak: 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.

■ Çorlu Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Nuri Köşkdere: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.

■ Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

■ Eski futbolcu Ayhan Akman:
1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.

■ Atilla Baltaş: 2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.

■ Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

■ Fatih Terim: 700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.

■ Merve Yılmaz: 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.

■ Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir:
5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.

■ Ali Yörük: 300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL'sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.

KAYBEDENLER

■ Emre Belözoğlu: 4 milyon 200 bin dolar

■ Emre Çolak: 3 milyon 200 bin dolar

■ Arda Turan: 2 milyon 700 bin dolar

■ Fernando Muslera: 500 bin dolar

■ İbrahim Çağlar: 2 milyon 905 bin dolar

■ Bülent Çeviker: 2 milyon 200 bin dolar

■ Selçuk İnan: 1 milyon 550 bin dolar zarar etti.

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