Fon vurgununda Fatih Terim'in ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Büyük vurgunda kim kazandı, kim kaybetti

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre fon vurgununda Bankacı Seçil Erzan'ın hazırladığı 2 ayrı liste iddianamenin ek klasörlerine girdi.

Listeye göre Erzan 45 kişiden 55 milyon 663 bin dolar almış, 45 milyon dolar da ödemiş.

Erzan'ın listesine göre fondan kazananlar ve kaybedenler şöyle:



KAZANANLAR

■ Süleyman Aslan: 1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.

■ Eski futbolcu Semih Kaya: 3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.

■ Çetin Burak: 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.

■ Çorlu Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Nuri Köşkdere: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.

■ Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

■ Eski futbolcu Ayhan Akman:

1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.

■ Atilla Baltaş: 2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.

■ Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

■ Fatih Terim: 700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.

■ Merve Yılmaz: 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.

■ Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir:

5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.

■ Ali Yörük: 300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL'sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.

KAYBEDENLER

■ Emre Belözoğlu: 4 milyon 200 bin dolar

■ Emre Çolak: 3 milyon 200 bin dolar

■ Arda Turan: 2 milyon 700 bin dolar

■ Fernando Muslera: 500 bin dolar

■ İbrahim Çağlar: 2 milyon 905 bin dolar

■ Bülent Çeviker: 2 milyon 200 bin dolar

■ Selçuk İnan: 1 milyon 550 bin dolar zarar etti.

