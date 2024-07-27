AKP il başkanı başhekimin odasını bastı! Tozu dumana kattı

Karamandan.com sitesinin yazarı Ahmet Tek, “Karaman Bu Olayla Çalkalanıyor; Hastaneyi Basan Siyasetçiler!” başlıklı yazısında olayı şöyle anlatıyor:

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Halil İbrahim Taşçı, genel cerrah. Taşçı, Ak Parti İl Başkanlığınca parti binasına çağrılır. Ak Parti İl Başkanlığını bir yüce makam, her çağrılan oraya gidecek diye düşünmüş olmalılar. Bir mesaj gönderildi mi emir telakki edilmeli (!) Oysa yöntem etik değil, teamüle aykırı. Bu talebe yanıt, “ Sağlık İl Müdürlüğünde görüşelim” şeklinde olmuş.

Ak Parti İl Başkanı ve ekibinden üç kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gider. Geçtiğimiz cuma saat 11.30 sıraları. (19 Temmuz 2024) Randevu yok. Gelecekleri bildirilmemiş. Ak Partililer çat kapı gelmişler. Bir kişi kapının önünde beklemiş, üç kişi Başhekimin odasına dalmış.

Konu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sıkıntılar. Günlük ortalama 15 bin kişinin girip çıktığı dev bir sistem hastane. Hastanedeki sorundan belli ki yönetim sorumlu tutuluyor.

Başhekim odada bir meslektaşıyla beraber. Randevusuz, kapıyı çalmadan içeriye üç kişi giriyor. Biri Ak Parti İl Başkanı. Başhekim, meslektaşından rica ediyor, o da makamdan ayrılıyor. Sonra bağırmalar oluyor. Ses tonu yüksek, üslup yakışıksız. Gerginlik yaşanıyor. Makam odasındaki masanın üzerindeki biblo, minik kaktüs ve aloe vera saksıları yere savruluyor. Başhekim Taşçı makamını terk edip hastaneden ayrılıyor. Makam odasının zeminine saksı toprağı dağılıyor.

Üstelik ilk değil. Başhekim Halil İbrahim Taşçı daha önce görevi bırakması için yine Ak Partili bir yönetici tarafından telefonla tehdit edilmiş. Ardından yine dört kişiden oluşan Ak Partili yöneticiler Başhekimlik makamına çıkarma yapmışlar.

Başhekim için ‘gitti’ gözüyle bakılırken görev süresi uzatılmıştı. Bakanlık, başhekimden görevini sürdürmesini istiyor. Ak Parti il yönetiminin bu durumdan hoşnut olmadığı ortada. Başhekimi görevlendiren Sağlık Bakanlığı. Görevden alacak olan da Sağlık Bakanlığı. Yakışır mı bir yöneticiye saygısızlık yapmak?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’te AKP Karaman İl Başkanı Murat Öztürk yaşananları sordu, şunları söyledi:

“Başhekimle, hastaneyle ilgili vatandaşlardan bize şikayet geliyor. Özellikle göz polikliniğinden randevu alınamıyor. Basit bazı işlemler hastanede yapılmıyor, vatandaş Konya’ya gönderiliyor. Başhekim ve bazı doktorlar arasında inatlaşma var. Doktorlar, randevu fazlası bir kişiyi bile muayene etmiyor. Hastane yönetiminin olup bitenlere karşı umursamazlığıyla ilgili şikayetler geliyor ve bunlar bize aktarılıyor. Bu konuları görüşmek için başhekimi davet ettik. Hastane ile ilgili sıkıntılar ve şikayetlerin olduğunu belirttim. Gelmeyince iki yardımcımla birlikte odasına gittik. Bizim şikayetlerle ilgili anlattıklarımıza geçersiz cevaplar verdi. Personelin çalışma saatlerini kafasına göre önce değiştirdi, sonra eski haline getirdi. Böyle bir değişikliği niçin yaptığını, sonra niçin eski haline getirdiğini sorduğumuzda bunu da izah edemedi.