Forex dolandırıcılarına operasyon! 100 milyon liradan fazla vurgun yaptılar

"Forex yatırımı" vaadiyle yaklaşık 400 kişiyi 85 milyon lira ve 1 milyon avro dolandırdığı tespit edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Forex dolandırıcılarına operasyon! 100 milyon liradan fazla vurgun yaptılar

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 'Forex yatırımı' vaadiyle yaklaşık 400 kişiyi 85 milyon lira ve 1 milyon avro dolandırdığı tespit edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şüphelilerin mağdurlardan aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Operasyonlarda 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

AYLIK YÜZDE 25-50 KAR VADETTİLER

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçuna ilişkin çalışma kapsamında, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve Muğla'da yatırım vaadiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla yaklaşık 400 kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurlardan aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle 85 milyon lira ve 1 milyon avro dolandırdıkları tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, 25 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bugün yapılan operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda biri ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor

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