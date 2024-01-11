Son dakika.. İstanbul’da Forex Yatırım Dolandırıcılarına “SİBERGÖZ-13” operasyonu. 73 şüpheli yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Son dakika.. İstanbul’da Forex Yatırım Dolandırıcılarına “SİBERGÖZ-13” operasyonu. 73 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerklikaya, soayla medya hesabından Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre operasyonda kapsamında yapılan aramalarda,

103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, Çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formların ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya’nın operasyon açıklaması:

“Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi.

8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı!” ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen “SİBERGÖZ-13” operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle ????????

Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara Göz Açtırmayacağız. Hepsini Tek Tek Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız!"

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