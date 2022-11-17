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Schmuacher hakkında flaş Formula 1 kararı

Mick Scumacher’in Formula 1’de merakla beklenen geleceği hakkındaki karar çıktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:38
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Formula 1 takım Mick Scumacher’le yollarını ayırıyor

Schmuacher hakkında flaş Formula 1 kararı
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Haas takımı, efsanenin oğluyla yollarını ayıracak. Schumacher Haas koltuğuna son kez bu hafta sonu Abu Dabi’de oturacak.
Haas takımın diğer sürücüsü Kevin Magnussen ile ise yoluna devam edecek. Amerikan takımı gelecek sezonki pilotunu da belirledi.

Aston Martin’de yedek sürücülük yapan 35 yaşındaki Nico Hulkenberg ile anlaşma sağlandı.
Alman pilot, Formula 1'deki son tam sezonunu 2019'da Renault takımında geçirmişti.

F1'de çıktığı 181 yarışta da ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot oldu.

Efsane Alman pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ise 2020'de yaşadığı Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'e adım attı. İkinci yılını geçirdiği Haas koltuğunda şampiyonadaki ilk puanlarını bu sezon alan 23 yaşındaki Alman sürücü, Büyük Britanya'da 8'inci, Avusturya'da ise 6'ncı sırayı aldı.

Hollandalı pilot Max Verstappen ve takımı Red Bull'un şampiyonluğu garantilediği 2022 Formula 1 sezonu, 18-20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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