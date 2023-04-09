﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu

Bild’in haberine göre, Schumacher’in büyüdüğü ve kariyerine başladığı, daha sonra da eşi Corinna ile yaşadığı evin de bulunduğu Manheim'da büyük bir sessizlik hakim.

Bugün Manheim’da evlerin çoğu boş, kapı ve pencereler kısmen kapatılmış durumda. Kasabada sadece yaklaşık bir düzine insan yaşıyor ve yakın zamanda onların da göç etmesi bekleniyor.

İnsanların bölgeden göç etmesinin sebebi ise maden ocağı. 2024’te açılacak maden ocağı sebebiyle kasaba sakinleri bölgeyi birer birer terk ediyor.

Kalan son sakinlerden biri olan Josef Valder, "Buradaki herkesi tanıyordum ve ailemin evini yeniden düzenledim. Tabii ki orası benim evimdi’’ dedi.