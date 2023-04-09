9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu

Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu

2013 yılında kayak yaparken kaza geçiren ve o günden beri komada bulunan F1’in efsane pilotu Schumacher’in de malikanesinin bulunduğu kasaba adeta hayalet köy oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:42
Takip Et

Schumacher'in kasabası hayalet köy oldu

Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
+
Aa
-

Bild’in haberine göre, Schumacher’in büyüdüğü ve kariyerine başladığı, daha sonra da eşi Corinna ile yaşadığı evin de bulunduğu Manheim'da büyük bir sessizlik hakim.

Bugün Manheim’da evlerin çoğu boş, kapı ve pencereler kısmen kapatılmış durumda. Kasabada sadece yaklaşık bir düzine insan yaşıyor ve yakın zamanda onların da göç etmesi bekleniyor.

İnsanların bölgeden göç etmesinin sebebi ise maden ocağı. 2024’te açılacak maden ocağı sebebiyle kasaba sakinleri bölgeyi birer birer terk ediyor.

Kalan son sakinlerden biri olan Josef Valder, "Buradaki herkesi tanıyordum ve ailemin evini yeniden düzenledim. Tabii ki orası benim evimdi’’ dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
5
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Futbolda günün maçları
﻿Futbolda günün maçları
﻿Futbolda günün maçları
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde yakalandı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
﻿Efsane pilotun malikanesinin olduğu yer hayalet köy oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.