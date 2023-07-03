Formula 1 yönetimi Avusturya yarışı sonrası ceza dağıttı

Editör: Hamza Özalkuş
Formula 1’de sezonun 10. Yarışı Avusturya’nın Spielberg kentinde gerçekleştirildi. Hollandalı pilot Max Verstappen yarışı kazansada Aston Martin takımının yarış sonuçlarına itiraz etmesi sonucu yarışı tekrar inceleyen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 8 sürücüye ceza vererek yarış sonuçlarını değiştirdi.
ESTEBAN OCON 30 SANİYE CEZA ALDI
FIA yapılan incelemeler sonrası sürücülerin pist limitlerinden taşması sonucu, Yuki Tsunoda’ya 5 saniye, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Logan Sargeant'a 10'ar saniye, Estaban Ocon’a ise 30 saniye süre cezası verilmesine karar verdi.
VERİLEN CEZALAR SONRASI OLUŞAN İLK 10 ŞÖYLE
1. Verstappen
2. Leclerc
3. Perez
4. Norris, 1 sıra yükseldi
5. Alonso, 1 sıra yükseldi
6. Sainz, 2 sıra geriledi
7. Russell, 1 sıra yükseldi
8. Hamilton, 1 sıra geriledi
9. Stroll, 1 sıra yükseldi
10. Gasly, 1 sıra geriledi