Formula 1 yönetimi Avusturya yarışı sonrası ceza dağıttı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Aston Martin Forumula 1 takımının yaptığı itiraz sonucu Avusturya Grand Prix'i yeniden inceledi. Yapılan incelemenin ardından FIA, pist limitlerine uyulmadığı gerekçesiyle 7 pilota daha ceza vererek yarış sonuçlarını değiştirdi.