Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu. Türkiye detayı

Kaynak: AA
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu. Türkiye detayı
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'de 2025 yılının takvimi açıklandı. Türkiye organizasyonda yine yer almadı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

14-16 Mart Avustralya Melbourne

21-23 Mart Çin Şanghay

4-6 Nisan Japonya Suzuka

11-13 Nisan Bahreyn Sakhir

18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde

2-4 Mayıs ABD Miami

16-18 Mayıs İtalya İmola

23-25 ​​Mayıs Monako Monako

30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona

13-15 Haziran Kanada Montreal

27-29 Haziran Avusturya Spielberg

4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

25-27 Temmuz Belçika Spa

1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte

29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort

5-7 Eylül İtalya Monza

19-21 Eylül Azerbaycan Bakü

3-5 Ekim Singapur Singapur

17-19 Ekim ABD Austin

24-26 Ekim Meksika Mexico City

7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo

20-22 Kasım ABD Las Vegas

28-30 Kasım Katar Lusail

5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Son Haberler
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu izdihamı. Ula o 17 kişiyle nasıl mücadele ettin, Allah’ına kurban Gündem
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu izdihamı. Ula o 17 kişiyle nasıl mücadele ettin, Allah’ına kurban
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı Spor
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Torpil yangına neden oldu Yaşam
Torpil yangına neden oldu
Tatilcilere gelen hesap 'Yandım Allah' dedirtti. Bu hesabı ödemezseniz bir de döverler Ekonomi
Tatilcilere gelen hesap 'Yandım Allah' dedirtti. Bu hesabı ödemezseniz bir de döverler
Zincirleme kazada 5 yaralı Yaşam
Zincirleme kazada 5 yaralı
Eminönü'nün haline bakın Hindistan gibi Gündem
Eminönü'nün haline bakın Hindistan gibi
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu Spor
Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu