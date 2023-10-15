Fotoğraftaki güzel kadın 'Dünyanın en çirkin kadını' seçildi. Görenler gözlerinin bozulduğunu sandı

Adı Mary Ann Webster olan kadın 'Dünyanın en çirkin kadını' seçildi. Fotoğraftaki, güzel kadını görenler, kadının nasıl 'Dünyanın en çirkin kadını' seçildiğine inanamadı. Ancak gerçek çok başkaydı.

Fotoğraftaki güzel kadın 'Dünyanın en çirkin kadını' seçildi. Görenler gözlerinin bozulduğunu sandı

Adı Mary Ann Webster olan kadın, 30'lu yaşlarının başlarında yakalandığı hastalık yüzünden kısa sürede bambaşka bir bedene sahip olmaya başlayınca onun yürek yakan hikayesi de başladı. Çocukları için sirkte bile çalışan annenin hikayesi, annelerin fedakarlığını bir kez daha hatırlattı.

imgpreview-xuvm.webp

Bir annenin çocukları için yapmayacağı şey yoktur. Mary Ann Webster için de bu geçerliydi ve sıra dışı görüntüsü nedeniyle alay konusu olmaktan korkmayıp çocuklarının geleceği için elinden geleni yaptı. Dünyanın en çirkin kadını olmak da buna dahildi.

s-170a3790127912bb07081841abf138a64-3jwr.webp

BÜYÜK BİR AİLE KURMA HAYALİ VARDI

Erken yaşlarda hastanede hemşire olarak çalışmaya başlayan ve oldukça güzel bir kadın Mary, büyük bir aile kurmanın da hayaliyle yaşıyordu. 29 yaşındayken Thomas Bevan isimli bir adamla evlendi ve mutlu evliliklerinden 4 çocukları oldu. Ancak Mary'nin sağlık problemleri o sıralar baş göstermeye başladı: inanılmaz bir migren ve kas ağrısı çekiyordu. Doktorlar neler olup bittiğini bir türlü çözemediler. Mary'nin de sağlık problemlerine vakit ayıracak zamanı yoktu çünkü bakması gereken bir ailesi vardı.

s-97b991989f181b6fc1d9704e20676989b-5m2k.webp

KORKUNÇ BİR HASTALIK BAŞ GÖSTERDİ

Mary'nin suratı yavaş yavaş bir kadın suratı olmaktan çıkmaya başlamıştı. Mary akromegali hastalığına sahipti. Beyin tabanlı bir hastalık olan akromegali beynin ön lobunda fazla miktarda büyüme hormonu salgılanmasına sebep oluyor bu da iç organların, kemiklerin ve yumuşak dokunun büyümesine neden oluyordu. Hastalığa baş ağrıları ve kas ağrıları eşlik ediyordu.

dunyanin-en-cirkin-kadini-9-kjfe-co-ngw6.webp

HER GEÇEN GÜN GÜZELLİĞİNİ KAYBETTİ

Her geçen gün güzelliğini kaybediyordu. Kocası Thomas karısını her zaman destekliyor ve yanından hiç ayrılmıyordu. Ancak evliliklerinin 11. yılında Thomas hayatını kaybetti. Mary şimdi 4 çocuklu, parasız bir dul olarak hayatına devam etmek zorundaydı. Sokakta Mary'i gören insanlar onunla alay ediyor ve aşağılıyordu. Bu yüzden her geçen gün Mary için daha da zor hale geliyordu.

s-8d5fdab8fcce47ac57aedfcdc8b3cd58a-fieb.webp

HAKKINDA YAPILAN HABERLER ONU ÜZDÜ

Mary bir gün 'Dünyanın en çirkin kadını' yarışması olduğunu duydu ve yarışmaya katılmaya karar verdi çünkü para ödülü oldukça fazlaydı. Sonunda yarışmayı kazanmayı başardı ancak medyada Mary hakkında son derece çirkin haberler yapılmaya başlandı. Bütün o haberleri okumak ise Mary'e çok acı veriyordu.

s-5372f34eb47dca2915ecbacc8055389f7-brim.webp

SİRKİN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ

1920 yılında Amerika'da bulunan Coney Island Eğlence Merkezi'nden iş teklifi aldı. Fiziksel görüşünü ön plana çıkaran kıyafetler giyerek gösterilere katılıyordu. Mary, bıyıklı ve sakallı kadınların, cücelerin, devlerin ve yapışık ikizlerin bulunduğu Freak Show'un bir parçası olmuştu. Bütün aşağılamalara ve hor görülmelere rağmen Mary grubun en ünlü kişisi haline gelmişti. Bütün bunlara ise çocuklarına bakabilmek için katlanıyordu.

3f0d8c0c6176ef74feef9acb31d1c6ef-htdh.webp

BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ

Hayatının büyük bir kısmını sirklerde çalışarak geçiren Mary, 1933 yılında 59 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölmeden önce ise tek isteği İngiltere'ye gömülmekti ve çocukları bu isteğini yerine getirdiler. Çocukları için hayatının büyük kısmını freak showların bir parçası olarak geçiren Mary büyük bir cesaret örneği gösterdi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Drift yapan sürücüye 20 bin 324 TL ceza Gündem
Drift yapan sürücüye 20 bin 324 TL ceza
Milli Takım Sırbistan'la berabere kaldı Spor
Milli Takım Sırbistan'la berabere kaldı
Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi Gündem
Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
TBMM’de yoğun mesai. İşte gündemdeki konular Gündem
TBMM’de yoğun mesai. İşte gündemdeki konular
Cumhuriyet tarihinde ilk olacak! Altın fiyatlarını alt üst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde ilk olacak! Altın fiyatlarını alt üst edecek uyarı geldi
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı Gündem
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı