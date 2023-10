Fotoğraftaki güzel kadın 'Dünyanın en çirkin kadını' seçildi. Görenler gözlerinin bozulduğunu sandı

Adı Mary Ann Webster olan kadın, 30'lu yaşlarının başlarında yakalandığı hastalık yüzünden kısa sürede bambaşka bir bedene sahip olmaya başlayınca onun yürek yakan hikayesi de başladı. Çocukları için sirkte bile çalışan annenin hikayesi, annelerin fedakarlığını bir kez daha hatırlattı.

Bir annenin çocukları için yapmayacağı şey yoktur. Mary Ann Webster için de bu geçerliydi ve sıra dışı görüntüsü nedeniyle alay konusu olmaktan korkmayıp çocuklarının geleceği için elinden geleni yaptı. Dünyanın en çirkin kadını olmak da buna dahildi.

BÜYÜK BİR AİLE KURMA HAYALİ VARDI

Erken yaşlarda hastanede hemşire olarak çalışmaya başlayan ve oldukça güzel bir kadın Mary, büyük bir aile kurmanın da hayaliyle yaşıyordu. 29 yaşındayken Thomas Bevan isimli bir adamla evlendi ve mutlu evliliklerinden 4 çocukları oldu. Ancak Mary'nin sağlık problemleri o sıralar baş göstermeye başladı: inanılmaz bir migren ve kas ağrısı çekiyordu. Doktorlar neler olup bittiğini bir türlü çözemediler. Mary'nin de sağlık problemlerine vakit ayıracak zamanı yoktu çünkü bakması gereken bir ailesi vardı.

KORKUNÇ BİR HASTALIK BAŞ GÖSTERDİ

Mary'nin suratı yavaş yavaş bir kadın suratı olmaktan çıkmaya başlamıştı. Mary akromegali hastalığına sahipti. Beyin tabanlı bir hastalık olan akromegali beynin ön lobunda fazla miktarda büyüme hormonu salgılanmasına sebep oluyor bu da iç organların, kemiklerin ve yumuşak dokunun büyümesine neden oluyordu. Hastalığa baş ağrıları ve kas ağrıları eşlik ediyordu.

HER GEÇEN GÜN GÜZELLİĞİNİ KAYBETTİ

Her geçen gün güzelliğini kaybediyordu. Kocası Thomas karısını her zaman destekliyor ve yanından hiç ayrılmıyordu. Ancak evliliklerinin 11. yılında Thomas hayatını kaybetti. Mary şimdi 4 çocuklu, parasız bir dul olarak hayatına devam etmek zorundaydı. Sokakta Mary'i gören insanlar onunla alay ediyor ve aşağılıyordu. Bu yüzden her geçen gün Mary için daha da zor hale geliyordu.

HAKKINDA YAPILAN HABERLER ONU ÜZDÜ

Mary bir gün 'Dünyanın en çirkin kadını' yarışması olduğunu duydu ve yarışmaya katılmaya karar verdi çünkü para ödülü oldukça fazlaydı. Sonunda yarışmayı kazanmayı başardı ancak medyada Mary hakkında son derece çirkin haberler yapılmaya başlandı. Bütün o haberleri okumak ise Mary'e çok acı veriyordu.

SİRKİN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ

1920 yılında Amerika'da bulunan Coney Island Eğlence Merkezi'nden iş teklifi aldı. Fiziksel görüşünü ön plana çıkaran kıyafetler giyerek gösterilere katılıyordu. Mary, bıyıklı ve sakallı kadınların, cücelerin, devlerin ve yapışık ikizlerin bulunduğu Freak Show'un bir parçası olmuştu. Bütün aşağılamalara ve hor görülmelere rağmen Mary grubun en ünlü kişisi haline gelmişti. Bütün bunlara ise çocuklarına bakabilmek için katlanıyordu.

BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ

Hayatının büyük bir kısmını sirklerde çalışarak geçiren Mary, 1933 yılında 59 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölmeden önce ise tek isteği İngiltere'ye gömülmekti ve çocukları bu isteğini yerine getirdiler. Çocukları için hayatının büyük kısmını freak showların bir parçası olarak geçiren Mary büyük bir cesaret örneği gösterdi.