Fotojenik maymun verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bir fenomen, kovboy şapkası ve balıkçı yeleğiyle kombin yapan fotojenik maymun oldu. Kullanıcılar, maymunun kameraya verdiği eğlenceli pozları binlerce kez paylaşarak gündemi salladı. Türk kullanıcılar, görüntülere Arif Sağ'ın seslendirdiği 'İnsan Olmaya Geldim' parçasını ekleyerek paylaşımlarını renklendirdi. Görüntülerdeki fotojenik maymun, kullanıcılar tarafından çeşitli ünlü isimlere benzetilerek espri konusu haline geldi.