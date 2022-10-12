FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
Geçen sezon büyük umutlarla FOX TV'de izleyicisiyle buluşan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan yapımdan kötü haber geldi. Dizi bu sezon reytinglere yenik düştü. Hatta yapımın final tarihi bile belli oldu.
Reytinglere yenilen bir dizi daha ekrana vedaya hazırlanıyor.
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Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor.
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Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.
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Art arda yayın hayatına başlayan diziler yine peş peşe final yapıyor.
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Son olarak ATV’deki Gül Masalı, TRT’deki Mükemmel Eşleşme ile FOX’taki Kusursuz Kiracı için final kararı verilmişti.
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Bu kez final haberi, FOX TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisinden geldi.
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Geçtiğimiz yıl FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve özellikle ilk sezonu ile büyük ilgi gören dizi, daha ilk bölümden seyirciyi eline geçirmiş ve perşembe akşamlarına adını yazdırmayı başarmıştı.
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Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan ve ilk sezonu ile çok konuşulan Mahkum dizisi 2. sezonunda bekleneni veremedi.
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Zirveden inmeyen dizi ilk 10'a bile giremez oldu. Seyircisini giderek kaybeden dizi için beklenen karar çıktı. Mahkum dizisi sezon ortasında final yapıyor.
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Geçen sezon fırtına gibi esen ve her hafta izleyicilerini ekranlara kilitleyen yapım hakkında yeni bir karar alındı.
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İkinci sezonu başlayan dizi 31 veya 32. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.
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Dizinin final kararı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Mahkum, başarılı bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat'ın bir sabah uyandığında kendini hafızasını kaybetmiş bir halde eşinin ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
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Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan birebir uyarlanan dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna yer alıyor.