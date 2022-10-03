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Yasak Elma'da flaş gelişme! Ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi ‘Yasak Elma'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Diziden ayrılan ünlü oyuncunun diziye döneceği ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:41
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Ünlü oyuncu Yasak Elma’ya geri dönüyor

Yasak Elma'da flaş gelişme! Ünlü oyuncu diziye geri dönüyor
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinden sevenlerine müjdeli haber geldi. Diziden ayrılan ünlü oyuncu geri dönüyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre FOX’un gözbebeği projelerinden Yasak Elma dizisine sevilen oyuncu geri dönüyor. Yurt dışı satışları da çok iyi olan dizinin ilk sezonlarında oynayan Sevda Erginci projeye geri dönüyor.

Dizide Yıldız’ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan’a hayat veren Onur Tuna’yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti. Kulislerde konuşulanlara göre Zeynep “Yasak Elma”ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Ancak Zeynep’in dizide uzun soluklu kalmayacağı, konuk olacağı öğrenildi.

Öte yandan dizinin 150. bölümüne bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen ünlü manken Aylin Arasıl konuk oyuncu olacak. Arasıl’ın “Leyla” karakterine hayat vereceği öğrenildi.

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