Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı

Fatih Portakal ekranlara döneceğini açıkladı.

Fox TV'den ayrıldıktan sonra Ege'deki evine yerleşen Fatih Portakal, sosyal medya hesabından ekranlara geri döneceğini açıkladı. Ancak geleneksel medyadan gelen teklifleri geri çeviren Fatih Portakal kendi Youtube hesabı üzerinden 3 Ekim'de yayınlara başlıyor.

Fatih Portakal kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla ekranlara döneceğini şu sözlerle duyurdu;

"Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız"

"3 Ekim Pazartesinden itibaren saat 11:30'da hasta içi hergün sözün özüyle sizlerin karşısında olacağım. Dünyayı Türkiye'yi anlamaya anlamlandırmaya çalışacağız. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Yayın ilkeleri temelinde. Benden başka insanlar da olacak. İçerikleriyle katkı verecekler Fatih Portakal TV Youtube kanalında... Minik bir dijital TV'yi hayata geçirmeye çalışacağız. Göreceğiz bakalım başarılı olacak mıyız..."

Fatih Portakal neden ayrıldı?

FOX TV'den kendi tercihiyle ayrılmaya karar verdiğini belirten Portakal Twitter'daki mesajında, "Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi" cümlelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal Kimdir ?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967, Nazilli, Türk gazeteci ve sunucu.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sundu.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016)