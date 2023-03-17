17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa Başbakanından emeklilik reformu itirafı

Fransa Başbakanından emeklilik reformu itirafı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı kabul ettirmek için Ulusal Meclis'te yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:49
Takip Et

Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu için mecliste yeterli oya sahip değiliz

Fransa Başbakanından emeklilik reformu itirafı
+
Aa
-

Fransız TF1 kanalının konuğu olan Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu için bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Borne, emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı Ulusal Meclis'te kabul ettirmek için yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.

Son ana kadar tasarı için mecliste yeterli çoğunluğu bir araya toplamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kendisinin bu reform için aslında mecliste oylamaya gitmiş olmayı istediklerini belirtti.

Borne, tasarının ilk haliyle sabah Senato tarafından onaylanan nihai hali arasında fark olduğuna dikkati çekti.

Meclis genel kurulunda anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koyduğunu açıkladığı sırada muhalefet sıralarından yükselen yuhalamalara ilişkin Borne, "Öfkeli değildim. Şoke oldum." dedi.

Ulusal Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan Borne hükümeti, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının oylamadan geçirme kararı almıştı.

Borne'nin konuşması sırasında meclisteki muhalefet sıralarından yuhalamalar yükselirsen muhalefet milletvekilleri Fransız Ulusal Marşını okumuştu.

ANAYASA'NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

3. fıkra, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler kapsamında Fransızlar defalarca sokağa indi.

Ülkenin en önemli işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra muhalefetin büyük bir kısmı da reforma karşı tavır aldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Tayyip sahaya çıkıyor
﻿Tayyip sahaya çıkıyor
﻿Tayyip sahaya çıkıyor
﻿Patrick Vieira dönemi resmen kapandı
﻿Patrick Vieira dönemi resmen kapandı
﻿Patrick Vieira dönemi resmen kapandı
﻿Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
﻿Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
﻿Avrupa Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.