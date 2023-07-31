Fransa doğru yolda diyerek duyurdular. Fransız Bakandan Çin ile bağları koparma açıklaması

Çin-Fransa Yüksek Seviyeli Ekonomi ve Finans Diyaloğu sonrasında Fransa'dan ticari ilişkilerin doğru yolda ilerlediği açıklaması yapılırken Çin ile "bağları koparma" söylemlerinin bir "illüzyon" olduğu kaydedildi.

KAYNAK: AA
Fransa doğru yolda diyerek duyurdular. Fransız Bakandan Çin ile bağları koparma açıklaması

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin Çin ile ekonomik ilişkilerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre; dün Pekin'de 9'uncu Çin-Fransa Yüksek Seviyeli Ekonomi ve Finans Diyaloğu'na katılan Le Maire, bugün yapılan basın açıklamasında Çin-Fransa ikili ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

"ÇİN İLE BAĞLARI KOPARMA SÖYLEMLERİ BİR İLLÜZYON"

Le Maire, Fransa'nın Çin pazarına kolay ulaşmak istediğini ve dengeli bir ekonomik ilişki için Fransa'nın, Çin'e daha fazla ihracat yapması gerektiğini belirtti. Fransa'nın "doğru yolda" olduğunu söyleyen Le Maire, ülkelerin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile "bağları koparma" söylemlerinin bir "illüzyon" olduğunu kaydetti.

Le Maire, son zamanlarda sıkça kullanılan "risksizleştirme" kavramının, Çin'in "bir tehdit teşkil ettiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

FRANSA'NIN KAPILARI ÇİNLİ YATIRIMCILARA AÇIK

Fransız Bakan, özellikle elektrikli taşıtlar, bataryalar ve enerji dönüşümü alanlarında Fransa'nın kapılarının Çinli yatırımcılara açık olduğunu kaydetti.

Dün sonlanan Çin-Fransa Ekonomi ve Finans Diyaloğu sonucunda iki ülke, iklim değişikliği, havacılık, tarım ve kozmetik gibi pek çok konuda işbirliği yapmak için fikir birliğine varmıştı.

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