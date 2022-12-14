Fas'ı desteklemeyen tek Arap ülkesini açıkladı

Dünyanın dört bir yanındaki Araplar, Dünya Kupası yarı finallerinde tarihi bir yer kazanmak için Avrupa'nın en iyi oyuncularından bazılarını geride bırakan Fas Milli Takımının arkasında toplanırken, sadece bir ülke destek vermiyor: Kapı komşusu; Cezayir.

Fas ile uzun süredir devam eden bir kan davası olan Cezayir'de, Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki başarısı ya resmi medya tarafından küçümsendi ya da çoğu durumda tamamen göz ardı edildi. Takımın Cumartesi günü Portekiz'e karşı kazandığı zafer Bağdat'tan Kahire'ye kadar manşetlerde kutlanırken, Cezayir'in devlet televizyonları bunun yerine Fas'taki küçük hükümet karşıtı protestolarla ilgili prime-time haberler yayınladı.

Ve diğerlerinin yanı sıra Mısır ve Suudi Arabistan Fas'ı tebrik etseler de, Cezayir'den böyle bir haber alınmadı.

Bu akşam Fas'ın hem kendisinin hem de Cezayir'in eski sömürge hükümdarı olan Fransa ile karşı karşıya gelmesiyle - ilk kez bir Arap veya Afrika takımının Dünya Kupası'nın son dördü arasında yer almasıyla - çok az şey değişecek. Komşular arasındaki soğuk ilişkiler, tartışmalı Batı Sahra toprakları üzerinde kaynayan bir açmazın patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve gaz zengini Cezayir'in Fas ile diplomatik bağlarını ve enerji ihracatını kesmesiyle geçen yıl bozuldu.

Hükümetin resmi sessizliğinin dışında, Fas'ın bazı sıradan Cezayirlilerden destek bekleyebileceğine dair işaretler var. Bir depo çalışanı olan Said gibi taraftarlar, maçları izlemek için Cezayir'in gece geç saatlere kadar açık olan kafelerine akın edenler arasında. "Bir mucize gerçekleştirdiler" dedi.

Diğer destekçiler daha da ileri gitti. Sosyal medyada paylaşılan videolar, Cezayir ile rakibi arasındaki yaklaşık otuz yıldır kapalı olan bir sınır karakolunun yakınındaki Bin Lajraf'ta bir galibiyetten sonra diğer taraftaki Faslılarla selamlaşmak için toplandığını gösteriyor.

Cezayir medyası, turnuva boyunca Fas hakkında haberler yapıyor. Bu ayın başlarında, bir TV kanalı Cezayir'in rakibinin adını vermeden Fas'ın galibiyetinden bahsetmek gibi ustalıklı bir başarı elde etti. Bir haber spikeri İspanya'nın elendiğini duyurdu, ancak nasıl olduğunu açıklamadı.

Özel sektöre ait satış noktaları bu protokolleri takip etmez. Fransızca yayınlanan L'Expression gazetesinin ön sayfasında öne çıkan bir haber, Fas'ın son galibiyetini övdü ve "Ne takım, ne dayanıklılık, ne başarı!" Arap gazetesi Akhbar Al-Watan, zaferin bir fotoğrafını içeren bir sayı yayınladı. Cezayir'in en iyi oyuncusu, Manchester City kanat oyuncusu Riyad Mahrez bile Fas takımına olan hayranlığını dile getirdi.

Depo işçisi Said, "Fransa'ya karşı onları destekleyeceğim" dedi. Umarım sonuna kadar hayallerinin peşinden giderler” dedi.