Fransa İçişleri Bakanı Karim Benzema'ya terörist dedi. Senatör vatandaşlıktan atılmasını istedi

Fransa'nın Cezayir asıllı yıldızı Karim Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Karim Benzema'ya terörist dedi. Senatör vatandaşlıktan atılmasını istedi

Filistin’de yaşanan insanlık dramını ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Fransız yıldız Karim Benzema terörist olmakla suçlandı.

Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası sosyal medya hesabından paylaştım yaptı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" ifadelerini kullandı.

Benzema’nın bu sözleri sonrası açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayınında, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı’nın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fransız senatör Valerie Boyer ise “Eğer İçişleri Bakanı'nın iddia ettiği gibi Karim Benzema "Müslüman Kardeşler'le bağlantılı" ise, başta vatandaşlıktan yoksun bırakılması olmak üzere yaptırım uygulanmasını talep ediyorum. Ülkemizi sürekli tehdit edenlere karşı acilen harekete geçilmesi gerekmektedir.” dedi.

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