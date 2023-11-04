Fransa, Nijerya'dan kaçırılan 150 milyon doları iade edecek

Fransa'nın, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde Nijerya'dan yurt dışına kaçırılan 150 milyon doları ülkeye iade edeceği bildirildi.

Fransa, Nijerya'dan kaçırılan 150 milyon doları iade edecek

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, başkent Abuja'da bir araya geldi.

150 MİLYON DOLAR İADE EDİLECEK

Dışişleri Bakanı Colonna, görüşmede yaptığı açıklamada,Tinubu'ya, Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan 150 milyon doları Nijerya'ya iade edeceklerini belirtti. Colonna, hibe şeklinde ülkeye iade edilecek paranın nereye yatırılacağı konusunda Nijerya hükümetiyle yakında görüşmelere başlanacağını söyledi.

Tinubu, "Nijerya'nın parasının iadesine ilişkin etkin işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Bu para, kalkınma hedeflerimize ulaşmada makul bir şekilde kullanılacak." dedi.

AFRİKA'NIN "EN AÇGÖZLÜ" DİKTATÖRÜ

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yıllarında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor. Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı. 17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor. Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha, Afrika'nın "en açgözlü" diktatörü olarak tanınıyor. Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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