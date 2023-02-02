﻿Fransa Ukraynalı askerleri Polonya'da eğitecek

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Fransa'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekim 2022'de üye devletlerdeki merkezlerde 15 bin askeri eğitme hedefiyle Ukrayna Askeri Yardım Misyonunu kurduğunu anımsattı.
Söz konusu misyon kapsamında iki operasyon komutanlığından birinin Polonya'da diğerinin Almanya'da bulunduğunu belirten Jasina, "Fransa, AB'nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu kapsamında Polonya'ya 150 asker gönderecek. Söz konusu askerler Ukrayna kuvvetlerini eğitecek." ifadelerini kullandı. (AA)
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