Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem

Polis, çiftçilerin bakanlık önüne ulaşmasını engellemek için yolları barikatlarla kapattı. Çiftçiler, yarın Cumhurbaşkanı Macron’un açılışını yapacağı tarım fuarı öncesinde de traktörlü eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

Avrupa’da çiftçilerin protesto gösterileri sürüyor. Fransa’da, yarın başlayacak tarım fuarı öncesinde, başkent Paris’te bir araya gelen çiftçiler, ucuz gıda ürünleri ithalatına karşı eylem yaptı. Çiftçiler, traktörleriyle Tarım Bakanlığı binasına giden yolu trafiğe kapatarak, daha iyi ücret, daha az kısıtlama ve daha düşük maliyet taleplerini dile getirdi. Polis ekipleri ise, çiftçilerin bakanlık önüne ulaşmasını engellemek için bakanlığa giden tüm yolları barikatlarla kapattı. Çiftçiler ve polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Çiftçiler, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açılışını yapacağı tarım fuarı öncesinde de traktörlü eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Çiftçiler, yüksek fiyatlar yüzünden gelirlerinin olumsuz etkilendiğini, ucuz gıda ürünleri ithalatının da yerli üretimi tehdit ettiğini savundu. Çiftçiler, hükümetten acil destek ve önlem beklediklerini ifade etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, geçen ay yaptığı açıklamada, ülke genelinde protesto yapan çiftçilere ocak ayında durumlarının gözden geçirilerek iyileştirileceği yönünde vaatlerde bulunmuştu. Attal, çiftçilerden eylemlerini sonlandırmalarını istemişti. Attal ayrıca, çiftçilere acil nakit yardımından ithal gıda ürünlerinde kısıtlamalara kadar bir dizi önlem paketi vaadinde bulunmuştu.