Fransa'da dang humması alarmı

Bölgesel Sağlık Ajansı'nın (ARS) girişimiyle Perşembe gününden Cuma gününe kadar gece yarısı Nice şehir merkezindeki sokaklarda sivrisinek operasyonu düzenlendi. Bunun lise bölgesinde bir dang humması vakasının tespit edilmesinin ardından önleyici bir operasyon olduğu bildirildi.

ARS kamyonu, sabah saat 03.30'dan itibaren yaklaşık iki saat boyunca, eczanelerden ve mağazalarda kolaylıkla bulunabilen, insanlara zararsız, piretroid bazlı bir ürünü havaya püskürttü.

Sivrisinek kontrolünün aynı zamanda semptom göstermiş olabilecek kişileri tespit etmek, ne yapılması gerektiğini öğrenmek ve önleme mesajları yaymak amacıyla ilgili mahallede ARS tarafından yapılan kapı kapı gezme araştırmasıyla da desteklendiği vurgulandı.

İlgili sektörlerdeki hastanelerin, özel doktorların ve tıbbi analiz laboratuvarlarının da dang humması belirtileri gösterebilecek kişilerle ilgilenmek, bunları taramak ve bunları ARS'ye bildirmek için seferber edildiği bildirildi.