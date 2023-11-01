Fransa'da fırtına alarmı. 'Evden çıkmayın' anonsları yapıldı

Fransa'yı bu akşam vurması beklenen Ciaran Fırtınası nedeniyle vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

Fransa'da fırtına alarmı. 'Evden çıkmayın' anonsları yapıldı

Oda Tv'de yer alan habere göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, özellikle Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya ve Normandiya bölgelerinde etkili olacak Ciaran Fırtınası'na karşı uyardı.

"Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı yapan Darmanin, Bretonya ve Normandiya'da 3 bin 200 itfaiye personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Hızı saatte 170 kilometreyi bulan fırtınanın, Bretonya ve Normandiya kıyılarında boyu 10 metreyi bulan dalgalara yol açabileceği belirtiliyor.

Kıyı kesimlerindeki 16 yerleşim yerinde uyarı seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenen Ciaran Fırtınası sebebiyle sağanak ve sel uyarıları yapıldı.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Son Haberler
Aklı almamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklı almamak deyiminin anlamı nedir?
700 bin ikinci el otomobil ne zaman satışa çıkacak? Satılık 700 bin ikinci el araç satışı nereden yapılacak? Gündem
700 bin ikinci el otomobil ne zaman satışa çıkacak? Satılık 700 bin ikinci el araç satışı nereden yapılacak?
Otomobil piyasasında bomba etkisi yarattı! 700 bin araç giriş yaptı Ekonomi
Otomobil piyasasında bomba etkisi yarattı! 700 bin araç giriş yaptı
Tadic Trabzonspor'u kızdırmıştı. Cevap kaptan Uğurcan'dan geldi Spor
Tadic Trabzonspor'u kızdırmıştı. Cevap kaptan Uğurcan'dan geldi
Engin Polat bacak bacak üstüne atınca polis uyardı. Kimse şah değil padişah değil Gündem
Engin Polat bacak bacak üstüne atınca polis uyardı. Kimse şah değil padişah değil
Jandarmadan 27 şüpheliye organize suç operasyonu Gündem
Jandarmadan 27 şüpheliye organize suç operasyonu
Bilinçli meyve tüketimi ile kolesterolü dengelemek mümkün mü? Sağlık
Bilinçli meyve tüketimi ile kolesterolü dengelemek mümkün mü?