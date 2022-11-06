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Tavuk kostümleriyle Burger King'i bastılar

Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, fast food zinciri Burger King'i tavuk kostümleriyle bastı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 09:56
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Fransa'da hayvan hakları savunucusu aktivistler Burger King'i tavuk kostümleriyle bastı

Tavuk kostümleriyle Burger King'i bastılar
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Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zinciri Burger King'i tavuk kostümleriyle bastı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.

“TAVUKLAR GİBİ SIKIŞIN”

Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.

Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.

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