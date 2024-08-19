Fransa'da Henry depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da Henry depremi

Fransa U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Thierry Henry, sürpriz bir kararla takımdan istifa etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa U21 Takımı ile gümüş madalya kazanan Thierry Henry, flaş bir karar aldı.

Efsane isim, sürpriz bir şekilde Fransa U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünden istifa etti.

''İNANILMAZ DERECEDE MİNNETTARIM''
Henry yaptığı açıklamada, "Fransa Futbol Federasyonu ve bana bu inanılmaz fırsatı sunan başkan Philippe Diallo'ya teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandırmak hayatımın en büyük gururlarından biri olarak kalacak. Bana büyülü bir deneyim yaşattıkları için federasyona, oyunculara, ekibe ve taraftarlara inanılmaz derecede minnettarım" ifadelerini kullandı.

''ONA BOL ŞANS DİLİYORUZ''
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ise konuyla ilgili, "Bu karardan dolayı çok üzgünüz çünkü Thierry Henry, Los Angeles'taki Olimpiyat madalyasından 40 yıl sonra Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak kendisine konulan hedeflere ulaşmayı başardı. Kariyerinin geri kalanında ona bol şans diliyoruz" dedi.

47 yaşındaki teknik adamın takımla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

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