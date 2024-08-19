Yeni transferin ismini ağzından kaçırdı. Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak açıklama

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Yeni transferin ismini ağzından kaçırdı. Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak açıklama

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, taraftara müjdeyi verdi ve transferi bitmek üzere olan bir futbolcuyu açıkladı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Feyyaz Uçar, transfer konusuna değindi ve "Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz." ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK BİR YOL KAT EDİLDİ''
Chelsea'de forma giyen Angelo ile ilgili konuşan Feyyaz Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katetildi. Söylemem yanlış ama söyledim." sözleriyle Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

Feyyaz Uçar, UEFA'nın yeni Avrupa Ligleri projesi ile ilgili de konuşarak sözlerini tamamladı:

''UEFA, bu seneki sistemle birlikte birkaç sene içerisinde büyük takımların istediği Avrupa liglerini kurmanın planını yapıyor. Bizler de Türk takımları olarak bunun dışında kalmamak için çok çalışmalıyız.''

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