Rafa Silva'yı faulle durdurun diyen ünlü gazetecinin büyük bombasını ortaya çıkardı. Bakın nasıl rezil oldu

Hollanda futbolunun dünyaya kazandırdığı bir efsaneydi Johan Cruyff.

Bugün dünyanın herhangi bir köşesinde yolu kıyıdan köşeden futbolla kesişen herhangi biri bile bilir Cruyff'u.

Ama gelin görün ki, bizim ülkemizde bu efsaneyi bilmeyen spor yazarı var.

Hatırlayın, geçen sene televizyonda canlı yayında söylemişti.

"İnternete baktım, Hohan Çuruf diye bir teknik direktör varmış."

Hatırladınız değil mi?

Yanındaki yorumcular hem hayretten, hem de gülmemek için şekilden şekile girmişti.

İşte o arkadaş, o sözde spor yazarı (!) Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi Rafa Silva'yı rakiplerine hedef göstermiş, adeta "vurun" talimatı vererek, “Rafa Silva’yı faul yaparak durduracaksınız” demişti.

Ne zaman ki Beşiktaş camiası bu sözlere topyekün büyük tepki gösterdi, bizim arkadaş çevir kazı yanmasına sardı.

Şimdi arka arkaya Rafa Silva güzellemesi yapıyor.

Kim inanır.

Kimse.

Johan Cruyff'u bilmeyen adamı spor yazarı yaparsan böyle olur.

Yazık.

Gazetecilik mesleğine de, futbola da yazık!

Ne günlere, kimlere kaldık yarabbi!