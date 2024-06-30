Fransa'da işler karıştı. Coman kamptan ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da işler karıştı. Coman kamptan ayrıldı

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, EURO 2024 kapsamında bulunduğu milli takım kampından ayrılarak apar topar İsveç'e gitti.

Futbol kanalı RMC Sport'tan edinilen bilgiye göre Bayern Münihli yıldız Fransa milli takım kampından geçici olarak ayrıldı.

28 yaşındaki Coman'ın apar topar kampı terk etmesinin nedeni İsveçli eşi Sabrajna Duvad'ın doğumu olduğu açıklandı. Çiftin erkek olacağı açıklanırken bu bebek onların 4. çocukları olacak.

Bugün son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak Fransa'da yetkililer yıldız oyuncunun "çok hızlı" bir şekilde geri dönmesini bekliyor. Coman sözünde durup bugün kampa dönüş yaparsa Belçika maçına 11'de başlaması bekleniyor.

Kingsley Coman, Bayern Münih'in yanı sıra Paris Saint-Germain ve Juventus'ta da forma giydi. Fransa adına 57 uluslararası müsabakada sekiz gol atan oyuncu patlamasını Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yapmıştı.

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