12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
12 gündür fışkırıyor yetkililer seyrediyor. Pompa başındaki fiyatı bile insanı milyarder eder

Denizli’de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi. Çıkan patlama sonrası fışkıran karbonmonoksit gazı 12 gündür çıkmaya devam ediyor.

Denizli’de kurulması kararlaştırılan jeotermal tesis için sondaj çalışmalarına başlanmıştı. Ekipler tarafından yürütülen sondaj çatışması sırasında bölgede patlama meydana geldi.

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KARBONMONOKSİT GAZI FIŞKIRDI

Çıkan patlama sonrası dışarıya karbonmonoksit gazı fışkırdı. Yaklaşık 12 gündür çıkmaya devam eden karbonmonoksit gazının aralıklarla siyah renge döndüğü görülüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı.

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