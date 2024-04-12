Fransa'da kendi kendini temizleyen tuvaletler beğeni topluyor

Paris'te, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan kendi kendini temizleyen umumi tuvaletler, halkın kullanımına sunulmuş modern ve hijyenik tuvaletlerdir. Bu tuvaletler genellikle sokaklarda, parklarda, turistik bölgelerde ve yoğun kamu alanlarında bulunur. Otomatik temizlik sistemleriyle donatılmış olan bu tuvaletler, kullanıcılar tarafından kullanıldıktan sonra otomatik olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Bu sayede Paris'teki bu modern tuvaletler, şehirdeki hijyen standartlarını arttırmak ve halkın temiz bir şekilde tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.