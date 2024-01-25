Fransa’da polisler aktivistlere karşı hazırlık yapıyor

Yasanın anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin kararın Perşembe öğleden sonra verilmesi bekleniyor. Fransız medyası, dergideki birçok makalenin yayından kaldırılabileceğini bildirdi.

Yasayı Fransız değerlerine aykırı ve nüfuzu giderek artan aşırı sağa bir hediye olarak gören gruplar, Paris'in merkezindeki Louvre Müzesi'nin yanı sıra Fransa'nın diğer yerlerinde Anayasa Konseyi önünde protestolar planladı. Paris polisi o gün için özel güvenlik önlemlerini duyurdu.

Pazar günü Fransa genelinde yaklaşık 75 bin kişi yasayı protesto ederek Başkan Emmanuel Macron'u yasayı imzalamamaya çağırdı. Göstericiler hükümeti, geçen yıl kanunun parlamentodan geçmesi yönünde Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin baskısına boyun eğmekle suçladı.

Anlaşmazlık, Avrupa çapında göçle ilgili gerginliklerin olduğu ve aşırı sağdaki göçmenlik karşıtı partilerin Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde popülaritesinin arttığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Tasarı, Fransa'nın istenmeyen kabul edilen yabancıları sınır dışı etme kabiliyetini güçlendiriyor ve diğer önlemlerin yanı sıra yabancıların sosyal refahtan faydalanmasını zorlaştırıyor. Kanunun bazı maddeleri göçmenlerin aile bireylerini Fransa'ya getirmelerini zorlaştırıyor. Mahkemenin sosyal hizmet ve barınma konusunda daha sıkı standartları incelemesi bekleniyor.

Macron, iş dünyası yanlısı, merkezci bir platformda göreve geldiğinden beri, özellikle güvenlik ve göçmenlik konularında giderek daha fazla sağa yöneldi.