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Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı

Fransa’nın kuzeyindeki Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette düzenlenen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 02:07
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Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı

Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı
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Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.

Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. (İHA)

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