Fransa’da tartışmalı göç yasa tasarısını kabul etti

Fransa Parlamentosunun üst kanadını oluşturan Senatonun Genel Kurulunda, uzlaşılan göç yasa tasarısı görüşüldü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e atfen "Darmanin Yasası" olarak da bilinen tartışmalı göç yasa tasarısı, 114 "hayır" oyuna karşı "214" evet oyla kabul edildi.

Sol partilere üye senatörler, oylamanın sonucuna ıslık çalarak tepki gösterirken, sağcı senatörler, alkışlar eşliğinde tasarının kabul edilmesini kutladı.

Senatoda kabul edilen tasarı meclis genel kurulunda oylamaya sunulacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kabinedeki 6 bakan, göç yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi halinde istifa edebileceklerini belirtti.

Senatoda kabul edilen tasarı metnine göre, Fransa’da yaşayan yabancılara verilen aile yardımları ve kira desteği, bazı çalışma şartına bağlanacak.

Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Tasarı metnine göre ayrıca güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Fransa’da işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören tasarı, göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Tasarı metnine göre, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını alabilmeleri için 16-18 yaşları arasında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları şartı da bulunuyor.

Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıracak olan tasarıya göre, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınacak. Bu depozito söz konusu öğrencilerden biri hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında geri dönüş masraflarını karşılamak için alınacak.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, göç yasa tasarısına karşı çıkanlar, akşam Paris'te Invalides Meydanı'nda toplanarak bir araya geldi. Göstericiler, yasa tasarısın "ırkçı" bulduklarını ve bundan vazgeçilmesini istiyorlar.

Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, tartışmalı göç yasa tasarısı konusunda ortak bir metin konusunda mutabık kalmıştı.