Fransa’daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291’e yükseldi

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı sırasında, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda gözaltı ve yaralı sayısı arttı.

Fransa’daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291’e yükseldi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, çatışmalarda 291 kişinin gözaltına alındığını ve 108 polisin yaralandığını açıkladı.

Darmanin, yüzden fazla polisin yaralanmasının son derece nadir olduğunu belirtti. Ayrıca, başkent Paris'te bir polis memurunun üzerine molotofkokteyli atıldığını ve ellerinde ve yüzünde ciddi yanıklar oluştuğunu söyledi.

Protesto gösterilerinde, emeklilik reformu nedeniyle hükümete karşı çıkan siyah giyimli anarşistler, başta Paris, Nantes ve Lyon olmak üzere polise molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı ve bazı araçları ateşe verdi. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören ve Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan önce yasalaşan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 15 Nisan'da imzalanmıştı. Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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