Fransa'dan gelmişlerdi: Baba kız can verdi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil ile iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ile kızı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Fransa'dan gelmişlerdi: Baba kız can verdi

DHA’nın haberine göre, kaza saat 07.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Kızılyer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çatak’ın kontrolünden çıkan Fransa plakalı otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazayı gören Emin Bosun, yardım etmek amacıyla kendi kamyonunu yolun sağına çekti. Bu esnada aynı yönden gelen Halis Atıkan yönetimindeki hurda yüklü kamyon, park halindeki kamyon ile çarpışan otomobile çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Çatak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Keziban Çatak, kızları Alina ve Mila Çatak ile iki kamyon şoförü yaralandı. Yaralılar, Buharkent Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi. Alina Çatak da hastanede hayatını kaybetti.

3-aracin-karistigi-kazada-baba-ile-kizi-oldu-4-kisi-yaralandi-7760-dhaphoto1.jpg

3-aracin-karistigi-kazada-baba-ile-kizi-oldu-4-kisi-yaralandi-7760-dhaphoto2.jpg

3-aracin-karistigi-kazada-baba-ile-kizi-oldu-4-kisi-yaralandi-7760-dhaphoto3.jpg

3-aracin-karistigi-kazada-baba-ile-kizi-oldu-4-kisi-yaralandi-7760-dhaphoto4.jpg

3-aracin-karistigi-kazada-baba-ile-kizi-oldu-4-kisi-yaralandi-7760-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Kireçlenmeye sıcak iyi gelir soğuk mu Sağlık
Kireçlenmeye sıcak iyi gelir soğuk mu
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum Yazarlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki Magazin
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki
Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor Dünya
Avrupa Konseyi 11 Temmuz'un Srebrenitsa için anma günü olmasını istiyor
Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor Sağlık
Covid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu Spor
Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu
Şeker hastası olanlar enfeksiyona dikkat Sağlık
Şeker hastası olanlar enfeksiyona dikkat