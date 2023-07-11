Fransa'dan gelmişlerdi: Baba kız can verdi

DHA’nın haberine göre, kaza saat 07.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Kızılyer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çatak’ın kontrolünden çıkan Fransa plakalı otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazayı gören Emin Bosun, yardım etmek amacıyla kendi kamyonunu yolun sağına çekti. Bu esnada aynı yönden gelen Halis Atıkan yönetimindeki hurda yüklü kamyon, park halindeki kamyon ile çarpışan otomobile çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Çatak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Keziban Çatak, kızları Alina ve Mila Çatak ile iki kamyon şoförü yaralandı. Yaralılar, Buharkent Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi. Alina Çatak da hastanede hayatını kaybetti.