Fransız donanması Brezilya bayraklı bir gemide 4,6 ton kokain ele geçirdi

AA'da yer alan haberde, Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Sierra Leone açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki Brezilya bayraklı bir gemide 4,6 ton kokaine el konulduğu belirtildi.
ABD, İngiltere ve Fransa istihbarat güçlerinin elde ettiği bilgiden yola çıkan Fransız donanmasının 30 Kasım'da 21 metrelik gemiye operasyon düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, uyuşturucunun yakalanmasının ardından güvenlik güçlerinin Atlas Okyanusu'nun her iki yakasında faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.
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