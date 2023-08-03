Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna, haber içeriğine ödeme yapılmasını teminat altına almak amacıyla telif davası açtı.

KAYNAK: AA
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı

Associated Press ajansının (AP) haberine göre, Avrupa Birliği (AB) fikri mülkiyet "komşuluk hakları" kuralları kapsamında yayın organları, ürünlerinin dijital platformlarda paylaşılmasından ücret talep edebiliyor.

AFP, Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketinin ajansa "borçlu olduğu hizmet bedelinin değerlendirilmesi" için gerekli verilerin sağlanması konusunda Paris'teki bir mahkemeye başvurdu.

Basın yayın kuruluşlarının, ürünlerinin paylaşımında dijital platformlardan tazminat talep etmelerini sağlayan ve "komşuluk hakları"nı da içeren AB fikri mülkiyet kuralları kapsamında kendilerine olan borcun temin edilmesini isteyen AFP, "haber içeriklerinin paylaşımı yoluyla oluşan değerin adil dağıtımını kesinleştirmek için uygun olan yasal yolları" kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Ajans, X şirketinden haber ajanslarının dijital platformlardan tazminat istemesini sağlayan telif haklarının korunması konusunun istişare edilmesi talebine "kesin ret" yanıtı aldığını öne sürdü.

Şirketin sahibi Elon Musk ise söz konusu sosyal medya platformu üzerinden, "Bizden internet sitelerine trafik sağladığımız ve reklamlarla 'onlara' gelir kazandırdığımız için para istiyorlar?" ifadelerini paylaştı.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor?
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak Magazin
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi Güncel
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı Magazin
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı Güncel
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı