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Fransız sağlıkçılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor

Depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Fransa'nın kurduğu sahra hastanesinde iki haftada yaklaşık 1500 afetzedeye muayene ve tedavi hizmeti sunuldu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:56
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Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da

Fransız sağlıkçılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
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Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor. Depremlerden sonra 90 personelin görev yaptığı Fransa Sivil Güvenlik Sahra Hastanesi (Escrim), Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi. Çok amaçlı hastanenin birçok yerindeki oyuncaklar dikkati çekti.

Panoya, görevlilerin Fransızca kelimelerin karşılığına Türkçe olarak "Merhaba. Teşekkürler. Güle güle. Adıyaman Gölbaşı. Özür dilerim. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Türkçe bilmiyorum." yazıldığı görüldü.

Escrim Sahra Hastanesi Başhekimi Albay Romain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat'ta hastaneyi hizmete açtıklarını belirtti. Havanın ilk geldiklerinde soğuk olmasının hastaneyi kurmalarında kendilerini zorladığını anlatan Romain, şunları söyledi:

"Deprem sonrası Gölbaşı ilçesinde kurduğumuz sahra hastanemizde 14 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1500 kişiye baktık. Escrim'in 90 personelinden 14'ü doktor, 17'si hemşire, 15'i diğer tıp görevlisi, kalanı da lojistik konusunda bize yardımcı olanlardır. Personelimizin bir kısmı sivil, bir kısmı askerdir. 10 Mart'ta görevimiz sona erecek ve Türkiye'den ayrılacağız."

 

VÜCUTTAKİ YARALARDAN ÇOK, RUHLARDAKİ YARALAR ÖNEMLİ"

Albay Romain, sahra hastanesinde daha çok ortopedik sorunlar, çeşitli yaralanmalar ve kırıklarla karşılaştıklarını belirtti. Kronik rahatsızlığı, kalp hastalığı olanlar ile hamile kadınlara da sağlık hizmeti sunduklarını bildiren Romain, "Özellikle buradaki depremzedelerin yaşadıkları olaylar, anlattıkları bizleri çok etkiledi. Vücuttaki yaralardan çok, ruhlardaki yaralar önemli." diye konuştu.

Sahra hastanesinde muayene olan depremzedelerden Hamdi Bilget, 93 yaşındaki annesinin aynı yerde ameliyat edildiğini belirtti.

Fransız sağlık ekibine şükranlarını sunan Bilget, "Annemde bağırsak iltihaplanması vardı, durumu çok ciddiydi. Biraz daha gecikilseydi, cerrahi müdahale şansı kalmayabilirdi. Fransız sağlık ekibine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." Şeklinde kullandı.

AA

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