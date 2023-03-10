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  • Adıyaman Valisi'nin neden istifa ettiği ortaya çıktı. Meğer mesele sağlık sorunları değilmiş

Adıyaman Valisi'nin neden istifa ettiği ortaya çıktı. Meğer mesele sağlık sorunları değilmiş

Erdoğan Adıyamanlılardan özür dilemek zorunda kaldı, bilet Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a kesildi

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:40
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Adıyaman Valisi'nin neden istifa ettiği ortaya çıktı

Adıyaman Valisi'nin neden istifa ettiği ortaya çıktı. Meğer mesele sağlık sorunları değilmiş
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Depremde halka gülmesiyle tepki çeken akabinde bölgeden yoğun eleştiriler alan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden “affını” istedi.

Erdoğan’ın Adıyamanlılardan özür dileyerek helallik istemesi sonrası biletin ona kesildiği öğrenildi.

Erdoğan, 27 Şubat’ta Adıyaman ziyaretinde, “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.” demişti.

Adıyaman Valiliği tarafından Mahmut Çuhadar adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım.

06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır.

Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."


 

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