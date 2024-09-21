Fransız sömürgelerinde isyan ateşi

Fransa'dan 10 Bin 298 mil uzaklıktaki sömürgesi Yeni Kaledonya'da isyan yeniden alevlendi. Hayat pahalılığını protesto eden Martinique adalarındaki halk sokaklara döküldü. Protestolar sırasında iki göstericinin polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi ateşi yeniden yaktı.

Karayipler’de bulunan 350 bin nüfuslu Martinique adasında halk eylül ayından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor. Marketler ateşe veriyor, göstericilerle polis çatışıyor. , hayat pahalılığına ve gıda fiyatlarındaki keskin artışa karşı sokaklara indi.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 11'i polis 14 kişi yaralandı. Fransa'nın sömürgesi olan Yeni Kaledonya'da yönetim pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'daki halk vatandaşlık statüsünde olmasına rağmen gıda ürünlerini yüzde 40'a yakın bir farkla satın alabiliyor.

EYLEMLERİN ATEŞİ MAYISTA YAKILDI

Pasifik'teki Yeni Kalendonya'daki sömürge isyanı mayıs ayından bu yana devam ediyor. Fransa hükümeti, Fransız seçmen sayısını artırarak, yerel halkın gücünü zayıflatmayı hedefleyince ortalık karışmış, sömürge isyanı başlamıştı.