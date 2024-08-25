Fred attıkça attı Fenerbahçe coştukça coştu

Fenerbahçe geçen sezon 99 puan toplamış,

şampiyonluğu son anda kaçırmıştı.

Tek yenilgisi vardı.

Avrupa'da da çeyrek final oynamıştı.

Yani Mourinho'ya oturmuş bir kadro teslim edildi.

Portekizli'den beklenen aldığı kadronun üstüne koyarak daha iyi futbol oynatması.

Mourinho'lu Fenerbahçe bugüne kadar 7 resmi maç oynadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'yu zor eledi, Lyonn'a elendi.

Ligde 15 yaşında kaleciyle sahaya çıkan Adana Demirspor'u tek golle zar zor yendi, İzmir'de Göztepe karşısında 2-0'ı koruyamadı.

Ama bu gece Rize deplasmanında geçen yıl ki, görünümünü hatırlattı.

Çok üstün, kusursuz bir futbolla ve 5 golle rakibini ezdi, Karadeniz'den 3 puanla dönmeyi başardı.

Fred'in Fenerbahçe için ne kadar hayati bir futbolcu olduğunu bu gece bir kez daha gördük.

Fred varsa Fenerbahçe bir başka.

Fred oynayınca Fenerbahçe güzelleşiyor.

Hem orta sahası güçleniyor, hem de takımın ofansif yönü zenginleşiyor.

Brezilyalı yıldız bu gece muhteşem futbolunu üç güzel golle taçlandırdı.

Fred tartışmasız sahanın yıldızıydı.

Mourinho'nun elinde 2'nci bir Fred yok.

Brezilyalı'nın yokluğunda onun yerini kiminle dolduracak acaba.

Sanıyorum bu mevkiye bir transfer yakındır.

Fenerbahçe'de savunmamın merkezinde Çağlar Djiku ikilisinin ileri çıkışları takımın atağa kalkmasında ve ön alan baskısında önemli bir faktördü.

Ferdi gidince kanat akınları ne olacak diye düşünürken, gördük ki Mourinho iki beki Oosterwolde Mert Müldür'ü çok ileri çıkarmıyor.

İleride Maximin ve Tadiç ile onlara destek veren İsmail ve Fred, zaman da Szymanski yetiyor.

Mourinho 7 maç sonra ideal onbirine ulaştı gibi.

Süper Ligde bu onbirde çok fazla değişiklik yapacağını sanmıyorum.

Rize deplasmanında 5 gollü bir galibiyet önemli.

Rakibine hiç gol pozisyonu vermemesi de bir o kadar önemli.

Mourinho takıma imzasını atmaya başladı sanki.