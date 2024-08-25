Fred attıkça attı Fenerbahçe coştukça coştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fred attıkça attı Fenerbahçe coştukça coştu

Sedat Kaya yazdı: Fred attıkça attı Fenerbahçe coştukça coştu

Fenerbahçe geçen sezon 99 puan toplamış,
şampiyonluğu son anda kaçırmıştı.
Tek yenilgisi vardı.
Avrupa'da da çeyrek final oynamıştı.
Yani Mourinho'ya oturmuş bir kadro teslim edildi.
Portekizli'den beklenen aldığı kadronun üstüne koyarak daha iyi futbol oynatması.
Mourinho'lu Fenerbahçe bugüne kadar 7 resmi maç oynadı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'yu zor eledi, Lyonn'a elendi.
Ligde 15 yaşında kaleciyle sahaya çıkan Adana Demirspor'u tek golle zar zor yendi, İzmir'de Göztepe karşısında 2-0'ı koruyamadı.
Ama bu gece Rize deplasmanında geçen yıl ki, görünümünü hatırlattı.
Çok üstün, kusursuz bir futbolla ve 5 golle rakibini ezdi, Karadeniz'den 3 puanla dönmeyi başardı.
Fred'in Fenerbahçe için ne kadar hayati bir futbolcu olduğunu bu gece bir kez daha gördük.
Fred varsa Fenerbahçe bir başka.
Fred oynayınca Fenerbahçe güzelleşiyor.
Hem orta sahası güçleniyor, hem de takımın ofansif yönü zenginleşiyor.
Brezilyalı yıldız bu gece muhteşem futbolunu üç güzel golle taçlandırdı.
Fred tartışmasız sahanın yıldızıydı.
Mourinho'nun elinde 2'nci bir Fred yok.
Brezilyalı'nın yokluğunda onun yerini kiminle dolduracak acaba.
Sanıyorum bu mevkiye bir transfer yakındır.
Fenerbahçe'de savunmamın merkezinde Çağlar Djiku ikilisinin ileri çıkışları takımın atağa kalkmasında ve ön alan baskısında önemli bir faktördü.
Ferdi gidince kanat akınları ne olacak diye düşünürken, gördük ki Mourinho iki beki Oosterwolde Mert Müldür'ü çok ileri çıkarmıyor.
İleride Maximin ve Tadiç ile onlara destek veren İsmail ve Fred, zaman da Szymanski yetiyor.
Mourinho 7 maç sonra ideal onbirine ulaştı gibi.
Süper Ligde bu onbirde çok fazla değişiklik yapacağını sanmıyorum.
Rize deplasmanında 5 gollü bir galibiyet önemli.
Rakibine hiç gol pozisyonu vermemesi de bir o kadar önemli.
Mourinho takıma imzasını atmaya başladı sanki.

İlgili Haberler
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı
Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu
Alex de Souza 90+4'te havaya uçtu
Fred şov yaptı Fenerbahçe Rize'ye fark attı
Öne Çıkanlar
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Son Haberler
Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı Yerel Haberler
Sabri dedeyi ölüm horon teperken yakaladı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız Spor
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız
Fenerbahçe'den gece yarısı bildirisi. Rize maçı sonrası flaş açıklama Spor
Fenerbahçe'den gece yarısı bildirisi. Rize maçı sonrası flaş açıklama
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı Spor
Antalya'da neler oldu neler. Alex'in maçı nasıl çevirdiğini açıkladı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi Ekonomi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi