Freddie Mercury'nin eşyaları açık arttırmayla satılacak. 6 milyon sterlin gelir bekleniyor

Efsanevi rock grubu 'Queen'in solisti Freddie Mercury, koleksiyonunu 30 yılda oluşturmuş ve her şeyi Londra'daki evinde saklamıştı. Mercury'nin 1991'de hayatını kaybettiğinde hem evi hem de içindekileri yakın arkadaşı Mary Austin'e bıraktığı öğrenilmişti.

BBC'nin aktardığı habere göre; Koleksiyonu satma kararı alan Austin, açıklama yaptı. Konuyla ilgili konuşan Mary Austin, "Koleksiyon sizi tanıdığım adamın daha derinlerine götürüyor. Zevk yelpazesini görüyorsunuz. Çok zeki ve sofistike..." dedi.

"ŞARKI SÖZLERİNDEN AYRILMAK ÇOK ZOR"



Satışın en önemli parçalarından biri de Freddie Mercury'nin 'Queen'in en büyük marşlarından biri olan 'We Are The Champions'ın armoni ve akorları da dahil olmak üzere dokuz sayfa boyunca el yazısıyla yazdığı şarkı sözleri olacak. Sözlerin 200 - 300 bin sterline satılması bekleniyor.

Mary Austin, "Özellikle şarkı sözlerinden ayrılmak çok zor. Sanatçının sürecine devam etmekte olan bir çalışmaya bakıyorsunuz. Üstünü çizme, yeniden düşünme, yeniden biçimlendirme..." ifadelerini kullandı.

Mercury'nin sahne kostümleri de satılacak. 1980'lerde 'Queen' grubuyla çıktığı son turnede giydiği payetli kedi kıyafetleri, simli ayakkabılar, sahte kürk, kırmızı kadife ile yapay elmaslarla süslü taç ve ona uygun pelerin de dahil...

Satışta ünlü şarkıcının kişisel eşyaları da yer alıyor. Freddie Mercury'nin yatağının yanında tuttuğu telefon, özel olarak yaptırdığı mermer bar ve buna uygun bar tabureleri, yeşil bir 'F 'ile işlenmiş monogramlı kokteyl peçeteleri ve küçük bir gümüş bıyık tarağı...

Şarkıcının 1991'deki son videosu 'These are the Days of Our Lives'da giydiği favori yeleği de satışta.

'Killer Queen'in 1974'te siyah bir kalemle tek bir kâğıda yazılmış, daha önce görülmemiş şarkı sözlerinin de 50 bin ya da 70 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

ELDE EDİLEN GELİRİN BİR KISMI BAĞIŞLANACAK



Ayrıca bin 500 parçanın tamamı eylül ayında satılmadan önce Freddie Mercury'nin hayatının farklı bir yönüne adanmış, özel olarak tasarlanmış bir dizi galeride yaz aylarında Londra'da sergilenecek. Müzayedenin 6 milyon sterlini (145 milyon 425 bin TL) aşması ve elde edilen gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanması bekleniyor.



Öte yandan Freddie Mercury, daha önce Austin için, "Başvuracak çok fazla insanım yok ve eğer bundan bahsediyorsak; tek kişi odur" demişti.