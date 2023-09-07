Freddie Mercury'nin piyanosu dudak uçuklatan fiyata satıldı

Sotheby's Müzayede Evi'nin internet sitesine göre, Freddie Mercury'nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, sanatçının 1500'e yakın değerli eşyasının bulunduğu özel koleksiyonu, Londra'da açık artırmayla satışa çıkardı.

Mercury'nin 1975'te satın aldığı ve "Killer Queen", "Bohemian Rhapsody" gibi şarkılarını bestelediği Yamaha G2 model piyano, açık artırmada 2,2 milyon dolara satıldı. Açık artırmada yer alan "Bohemian Rhapsody"nin el yazması taslağı da yaklaşık 1,7 milyon dolara alıcı buldu

Satışa çıkarılan eşyalar arasında Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonundan parçalar da yer alıyor. Satıştan 6 milyon sterlin civarında (yaklaşık 7,5 milyon dolar) gelir beklendiği ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtilmişti.