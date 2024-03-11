Freni boşalan beton mikseri park halindeki otomobillere çarptı; kaza anı kamerada

Kaynak: DHA
Freni boşalan beton mikseri park halindeki otomobillere çarptı; kaza anı kamerada
Ankara'da, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir beton mikseri, Eryaman mevkisinde yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında, beton mikserinin 7 aracı hurda yığınına dönüştürdüğü görüldü.

Kazaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, araç flosuna ait otomobillere çarparak bir kısmını sürükledi ve sonunda durabildi. Neyse ki, kazada ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edilerek yolun kısmen kapatılmasıyla trafiğe geçici bir süreliğine engel olundu. Ancak araçların kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansımasıyla, beton mikserinin otomobillere çarparak durması net bir şekilde görüntülendi. Görüntülerde, mikserin yol kenarında bulunan araçlara çarparak bir süre sürüklediği açıkça görüldü.

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